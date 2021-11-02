Гибель новосибирца после падения в яму с кипятком расследуют в рамках уголовного дела

Уголовное дело возбуждено после гибели слесаря, проводившего работы на территории лицея №12 в Новосибирске. Мужчина упал в яму с кипятком вместе с двумя коллегами и скончался в реанимации на следующий день.

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, в результате которого погиб слесарь Сибирской генерирующей компании. Дело заведено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Как напомнили в Следственном комитете РФ во вторник, 1 ноября слесарь и двое рабочих упали в яму с кипящий водой во время обследования теплового узла здания лицея №12 по улице Серебренниковской, 10. Как сообщили в СГК, все трое — сотрудники компании.

«В ходе осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения», — рассказали в следственном комитете.

Пострадавшие доставлены в медучреждения. Один из них 2 ноября скончался.

По факту произошедшего также проводит проверку прокуратура. Надзорное ведомство оценивает, в частности, соблюдение правил безопасности и требований охраны труда, а также действия ответственных за содержание внутрисетевого оборудования здания.