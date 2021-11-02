Аграриям Новосибирской области выделят 1,3 млрд рублей господдержки до конца года

На поддержку аграриев в Новосибирской области до конца 2021 года будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей в рамках соответствующей госпрограммы. Средства поступят, в частности, на возмещение затрат на производство зерновых культур и приобретение кормов.

Как сообщает правительство региона 2 ноября, по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» до конца 2021 года до сельхозпроизводителей планируется довести 1 млрд 277 млн рублей.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, средства поступят в том числе по двум направлениям: компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на что предусмотрено 412 миллионов рублей, и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур — здесь финансирование составит 163 млн рублей.

С начала года по госпрограмме из областного из федерального бюджетов аграриям уже перечислено 2 млрд 341 млн рублей.

В 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки. Они предусматривают возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов. Сейчас в госпрограмму входят более 40 мер поддержки сельхозпроизводства.

Напомним, в апреле аграрии Новосибирской области получили около 600 млн руб. из областного бюджета на новую технику.