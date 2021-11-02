Суд в Бердске признал опасной сеть газопотребления бизнесмена Виктора Голубева. Деятельность объекта приостановлена.

Известный бердский предприниматель Виктор Голубев признан виновным в совершении административного правонарушения в связи с эксплуатацией опасного производственного объекта.

«ИП Голубеву В.А. назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта – Сеть газопотребления ООО «Астра», расположенного на территории г. Бердска, на срок до 25 суток, которое подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении на официальном сайте Бердского городского суда Новосибирской области.

Напомним, в июне этого года суд уже приостанавливал на 90 суток работу сети газопотребления «Астра» Виктора Голубева по обращению Ростехнадзора. Ведомство провело административное расследование деятельности сети, в результате которого выявило ряд нарушений. В том числе: отсутствие лицензии на осуществление вида деятельности, аттестации инженерно-технического персонала в установленном порядке и плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованного с аварийно-спасательными службами. Кроме того, было установлено, что на предприятии не проводилось обучение работников действиям в случае аварии, а также не вносились сведения при изменении состава опасного производственного объекта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о тяжбе предпринимателя Виктора Голубева с мэрией Новосибирска по поводу спортивного центра в Кировском районе города. В июле 2020 года бизнесмену было выдано разрешение на строительство многофункционального спорткомплекса.