Новую ледовую арену в Новосибирске оформят в цветах ХК «Сибирь»

Разработан и утвержден дизайн внутренних помещений крупнейшего инфраструктурного объекта региона – многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

По информации министерства строительства Новосибирской области, дизайн-проект – визуализация внутреннего обустройства многофункциональной ледовой арены – разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь». Новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований новосибирского клуба. Этим обусловлены стилистика и цветовые решения, в которых выполнен дизайн ледового комплекса.

При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие всем современным требованиям к безопасности пребывания спортсменов и посетителей. В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели.

Генеральный подрядчик – ООО «ЭлинАльфа» –продолжает на объекте работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же начали обустраивать пароизоляцию кровли (защита строительного объекта от проникновения пара). На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии – обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции и водоснабжения.

На данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона занято более 650 человек.

«Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В конце октября новосибирские власти рассказали, что завершены основные работы по строительству парка «Арена» возле многофункциональной ледовой арены.

Многофункциональную ледовую арену в Новосибирске начали возводить для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.