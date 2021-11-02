Крупный торговый комплекс в Новосибирске продолжит работу, несмотря на судебные разбирательства

Торговый комплекс «Восток» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске продолжает свою работу после сообщения о приостановке деятельности на неопределенный срок. Как уточнил «Континенту Сибирь» управляющий торгового комплекса Илья Николаенко, решение суда касается только части помещений ТК «Восток».

Напомним, 29 октября Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу региональной прокуратуры на решение суда первой инстанции. Апелляционная жалоба была подана на решение Дзержинского районного суда Новосибирска, которое было принято в 2020 году.

В документах указано, что районная прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении работы ТК «Восток» после плановой выездной проверки МЧС России, по результатам которой в корпусах комплекса было выявлено 91 нарушение требований пожарной безопасности, однако ведомству было отказано в удовлетворении иска.

Управляющий торгового комплекса Илья Николаенко отметил «Континенту Сибирь», что торговый комплекс работает в обычном режиме.

«Работа ТК «Восток» продолжается. Обусловлено это тем, что мы знаем о решении суда о приостановке деятельности части помещений торгового комплекса «Восток» до устранения нарушений пожарной безопасности, однако, мы не видели ни мотивировочной части, ни исполнительного листа. Соответственно, сейчас работаем на абсолютно законных основаниях. Ждем, когда к нам придут и объяснят, в чем суть претензии», — пояснил Илья Николаенко.

Торговый комплекс «Восток», по данным сайта, имеет площадь 50 тыс. кв.м. В нем располагаются 3 тыс. арендаторов. Посещаемость ТК составляет свыше 15 тыс. человек в день