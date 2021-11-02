Выборы мэра Омска перенесены на месяц

Выборы мэра в Омске перенесли на месяц – такое решение принято из-за сложностей с получением документов для регистрации кандидатов, возникших из-за пандемии. Голосование пройдёт в декабре.

Горсовет Омска перенёс выборы мэра города на декабрь, а срок подачи документов кандидатов – с 8 ноября по 6 декабря. Ранее планировалось, что голосование состоится 17 ноября.

Как сообщил ТАСС 2 ноября со ссылкой на представителей горсовета, такое решение принято из-за сложностей, с которыми столкнулись кандидаты в процессе оформления необходимых документов в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии.

«Справка о судимости, необходимая для подачи документов на участие в выборах, предоставляется в течение 30 календарных дней», — уточнили изданию в горсовете Омска.

Внеочередные выборы мэра запланированы в Омске после перехода экс-градоначальника Оксаны Фадиной в Госдуму, куда она была избрана по итогам выборов в сентябре. Нового главу города депутаты горсовета выберут как минимум из двух кандидатов, прошедших предварительный конкурсный отбор из трёх этапов. Конкурсная комиссия состоит из семи представителей региональной власти и такого же числа городских депутатов.