Эксперты подсчитали, сколько в среднем тратят новосибирцы на поиски работы

Новосибирская область заняла 63-е место из 85-ти в рейтинге субъектов РФ по безработице по итогам июня—августа 2021 года. Уровень безработицы в Новосибирской области составил 5,9% — такие данные приводит РИА Рейтинг.

Согласно анализу, уровень безработицы в Новосибирской области снизился на 1,4%. Так, в июне — августе текущего года в Новосибирской области стало на 14,8 тысяч безработных меньше относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом, среднее время поиска работы во втором квартале 2021 года среди новосибирцев составило 6,6 месяцев.

Эксперты отметили, что число безработных россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,7 процентного пункта и составило 3,45 миллиона человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, труднее всего найти работу жителям Ингушетии, Дагестана и Тувы.

Добавим, что в октябре Новосибирск попал в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов, составленного британской консалтинговой компанией Studee.