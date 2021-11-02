Кто заплатит за снос незаконной дамбы в Искитимском районе, и за чей счет построят новую?

Дамбу, которая соединяет остров Огуречный, расположенный в Искитимском районе Новосибирской области, с внешним миром, начали сносить. За чей счет, и появится ли на ее месте новая – «Континент Сибирь» разбирался в деталях.

Разбирательства вокруг дачных домиков на острове Огуречный, расположенном недалеко от Бердска, тянутся уже более пяти лет, привлекая к себе все более обширный круг участников. Однако, судя по всему, до финала еще далеко. Сегодня на Огуречном расположено более сотни дачных участков, входящих в дачное товарищество «ФМК». В случае отсутствия дамбы собственники смогли бы добираться до своих участков либо вплавь, либо по воздуху, что, в общем, не очень удобно.

Остров Огуречный расположен в Искитимском районе, около Бердска. На его территории в 17,5 ГА находится порядка сотни участков, входящих в дачное товарищество «ФМК». Интерес к этому объекту связан в первую очередь с разбирательствами вокруг его продажи семь лет назад. Так, по версии следствия, теперь уже бывший глава Искитимского района Олег Лагода, одобривший ту сделку, нанес государству ущерб на сумму около 45 млн рублей, продав участок в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Чуть позже выяснилось, что к дачному товариществу есть претензии – теперь уже у межрайонной природоохранной прокуратуры. По мнению ведомства, территория Огуречного относится к рекреационной зоне, и любое строительство там запрещено. Кроме того, некоторые участки дачного общества попали в границы береговой зоны, которая считается объектом общего пользования. Пока шли разбирательства по этому поводу, собственники участков провели на остров газ и электричество. Тем не менее в прошлом году появилась информация о возможном сносе домиков на дачных участках. Однако пока реально снесли только дамбу.

Очередная новость о том, что дамбу, соединявшую Огуречный с внешним миром, все-таки сносят, вызвала резонанс после сообщений в СМИ о том, что технике, приехавшей на объект, якобы попытались помешать местные дачники. А для того, чтобы работу все-таки выполнить, якобы пришлось привлекать спецназ – все, будто из сценария 1990-х. Впрочем, информацию о противодействии сносу дамбы «Континенту Сибирь» опровергли и в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, и представители дачного сообщества.

Напомним, что суд Новосибирской области постановил снести дамбу еще несколько лет назад. Естественно, это решение было адресовано собственникам, однако дачники не спешили его исполнять. В итоге к вопросу подключились приставы, которые и провели торги, определив подрядчика, обязавшегося снести дамбу. По словам заместителя руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старшего лейтенанта внутренней службы Елены Кирилловой, работы по сносу дамбы ведутся в обычном, штатном режиме и будут еще идти некоторое время. По условиям контракта, подрядчик обязался снести самовольно построенный объект до конца года. Однако, скорее всего, работы завершатся гораздо раньше. Как подчеркнула собеседница «Континент Сибирь», никто из дачников не препятствовал исполнению судебного решения. Снос дамбы был оценен в более чем три миллиона рублей – именно эту сумму обяжут оплатить дачников СНТ «ФМК».

В прокуратуре Новосибирской области подтвердили информацию о том, что снос дамбы, действительно, начался. Однако более детального комментария по делу дать не смогли, напомнив, что его историей почти с самого ее начала занималась Генеральная прокуратура России.

Один из собственников дачного общества, депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский также подтвердил «Континенту Сибирь», что снос дамбы проходит мирно, в штатном режиме без вмешательства силовиков.

«Это запланированное мероприятие с точки зрения судебных решений: объект, а именно дамба, имел определенные конструктивные нарушения, и его нужно было демонтировать, – прокомментировал Покровский, – Хотя, когда мы приобрели участок, у меня, как у покупателя, подобного рода информации не было. Это выяснилось уже потом, но таково судебное решение, и я с ним не спорю».

По словам собеседника издания, на сегодня существует готовый проект строительства нового мостового переезда к острову Огуречный. Он прошел госэкспертизу в Москве, получил положительное заключение, а потому на всех законных основаниях через какое-то время будет реализован. Покровский не стал комментировать, какова цена объекта, и готовы ли вкладываться собственники дачного общества в новую стройку, отметив, впрочем, что «на данный момент это не столь важно, мост в любом случае будет построен». Также Покровский не уточнил, когда это произойдет. Поэтому пока дачникам острова под зеленым названием «Огуречный» придется добираться на дачи вплавь или на собственных катерах. Впрочем, для большинства этот вопрос, скорее всего, проблемой не станет.