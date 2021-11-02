Ушел из жизни бывший спикер Законодательной думы Томской области

На 84-ом году жизни скончался экс-депутат и председатель Законодательной думы Томской области Борис Мальцев.

Об этом сообщил в социальных сетях депутат Законодательной Думы Томской области Владимир Резников.

«Ушел из жизни Борис Мальцев. Человек, ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем и неизбывной любовью к своему краю. Память о нашем товарище, настоящем томиче навсегда в наших сердцах. Достойно прожитая жизнь останется примером для следующих поколений», — написал депутат 2 ноября.

Борис Мальцев родился в Перми, в 1960 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Томского инженерно-строительного института. Начинал работу мастером, а после прорабом на строительстве Сибирского химического комбината в Северске. В 1970 году стал депутатом Томского областного Совета народных депутатов, с 2012 года –депутатом Законодательной Думы Томской области.

С 1996 по 2001 год был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместителем председателя комитета по международным делам, заместителем председателя Совета законодателей России. С 1997 по 2001 год – член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С 2006 по 2009 год – член Президиума Совета законодателей Российской Федерации, председатель Совета законодателей Сибирского Федерального округа. С 2004 по 2007 год – заместитель председателя Совета МА «Сибирское соглашение». Возглавлял областной координационный Совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия». Являлся председателем Томского отделения общероссийского политического движения «Отечество».