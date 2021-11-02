Boeing столкнулся с грузовой кабиной автолифта в новосибирском Толмачево

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево в ночь на 2 ноября. Самолет авиакомпании S7 столкнулся с грузовой кабиной автолифта, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Производственное происшествие с самолетом Boeing В737МАХ авиакомпании «Сибирь» (S7), объезжая другой самолет, повредил нижнюю часть законцовки правой плоскости крыла грузовой кабиной автолифта.

По происшествию проводится внутреннее служебное расследование инспекцией по безопасности полетов АО «Аэропорт Толмачево».

Напомним, в августе текущего года в аэропорту «Толмачёво» из терминала «Почты России» эвакуировали людей. Причиной экстренной эвакуации оказался предмет, внешне напоминающий противопехотную гранату Ф-1.

На место обнаружения подозрительного предмета выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, не представляющий опасности для окружающих.