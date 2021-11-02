Власти Новосибирской области готовят новое антиковидное ограничение

Власти Новосибирской области готовятся снизить возрастной порог для пожилых людей, которым в связи с обострением коронавирусной ситуации предписана самоизоляция – с 65 до 60 лет.

Проект документа, вносящий изменения в постановление губернатора Новосибирской области № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», опубликован на портале электронной демократии региона.

Документ предполагает снижение возрастной планки для пожилых жителей региона, которым в дни режима повышенной готовности предписана самоизоляция. Если ранее речь шла о не прошедших вакцинацию гражданах старше 65 лет, теперь самоизоляцию планируется ввести для невакцинированных граждан, старше 60 лет.

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, опубликованному на сайте правительства 29 октября, режим повышенной готовности будет действовать в регионе до 31 декабря. Режим предусматривает ряд ограничений. На прошедшем накануне в облправительстве оперативном совещании глава региона Андрей Травников не исключил, что, в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, возможно введение новых ограничений.