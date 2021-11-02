Скончался один из провалившихся в кипяток в подвале новосибирского лицея рабочих

Инцидент с пострадавшими тремя рабочими произошел утром 1 ноября, когда они упали в яму с горячей водой при осмотре теплового узла здания новосибирского лицея №12. Сегодня утром умер один из пострадавших мужчин – сотрудник СГК, сообщили в пресс-службе организации.

В компании уточнили, что скончался их сотрудник – слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги.

«Приносим семье глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Компания готова оказать семье погибшего поддержку и помощь», — говорится в сообщении СГК.

Напомним, в понедельник утром сотрудники СГК вместе со слесарем лицея №12 обследовали тепловой узел здания учреждения по улице Серебренниковской, 10 и во время работ провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

По факту произошедшего Следственное управления СКР по региону и прокуратура Новосибирской области проводят проверки – надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

Напомним, в октябре «Континент Сибирь» выяснял причины участившихся этой осенью коммунальных аварий в Новосибирске.