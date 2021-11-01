Новое руководство ФИЦ ИВТ прояснило вопрос со сроками выплат зарплат сотрудникам

Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) вновь оказался в непростой ситуации. 29 октября со ссылкой на сотрудников института в СМИ появилась информация о том, что новый врио директора Сергей Медведев (назначенный вместо отстраненного от этой должности приказом Миннауки Андрея Юрченко) не сможет обеспечить выплату зарплаты сотрудникам в установленный законом срок, поскольку не получил возможности распоряжаться счетами предприятия. Однако в руководстве ФИЦ ИВТ заверили «Континент Сибирь», что до 6 ноября все деньги будут перечислены работникам.

Некоторые проблемы технического характера, повлиявшие на возможность осуществления выплат, как удалось выяснить корреспонденту «Континент Сибирь», действительно имели место. Но связаны они были скорее с действиями бывшего руководителя ФИЦ ИВТ, который не передал своему преемнику документы в полном объеме. Более того, после отстранения Андрея Юрченко, по словам сотрудников института, не была найдена гербовая печать ФИЦ ИВТ, которая находилась в его распоряжении.

Тем временем, оспаривая свое отстранение, Юрченко обратился в суд с ходатайством в качестве обеспечительной меры запретить Сергею Медведеву подписывать финансовые документы. А его заместитель по экономике и развитию Максим Свириденко, который также имеет право подписи таких документов, еще с 15 октября находится на больничном и, по словам сотрудников ФИЦ ИВТ, отказался подписывать документы на перечисление зарплаты. Поэтому в конце прошлой недели ее перечисление сотрудникам действительно не произошло.

Однако в настоящее время, благодаря министру юстиции Новосибирской области Наталье Омелёхиной Сергею Медведеву удалось решить вопрос с получением электронной подписи и доступом к счетам ИВТ. Одновременно суд отклонил ходатайство Юрченко о запрете новому врио директора распоряжаться финансами института. В результате, заработная плата сотрудникам, по словам Сергея Медведева, будет перечислена до 6 ноября, как того и требует законодательство.

По мнению наблюдателей, в сложившейся ситуации больше всех может пострадать сам Андрей Юрченко, результаты руководящей работы которого в настоящее время изучает комиссия министерства науки и высшего образования. Как отмечают источники «Континента Сибирь» в ИВТ, его действия, которые способствовали возникновению проблем с перечислением зарплаты, не остались незамеченными и могут стать решающим аргументом в пользу его окончательного отстранения от руководства институтом.