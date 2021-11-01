Роспотребнадзор предложил приостановить работу общепита и ТЦ в регионе Сибири

В управлении Роспотребнадзора по Омской области предложили ввести новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига направил письмо в региональное правительство, в котором предложил ввести новые ограничительные меры в период нерабочих дней.

Так, с 1 по 7 ноября в регионе предлагается, в частности, приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением работы на вынос и доставки, а также торговых и торгово-развлекательных центров.

«Предлагаю: <…> С 1 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года приостановить деятельность: организаций общественного питания, за исключением работы на вынос и доставки; торговых центров и торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них продовольственных магазинов и аптек; учреждений дополнительного образования, спортивных секций и спортивных школ для детей», — указано в письме.

Александр Крига также предложил провести внеочередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрят предложение регионального управления Роспотребнадзора. Как уточнили в правительстве, заседание состоится 2 ноября.

Отметим, по данным стопкоронавирус.рф, за все время пандемии COVID-19 в Омской области выявили 97 633 случая заражения. 76 419 пациентов выздоровели, 2 473 — скончались. За минувшие сутки заболевание выявили у 534 жителей региона.

С 30 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения отдельных организаций. В области с 30 октября по 7 ноября, в частности, приостановили деятельность детских игровых комнат, льготные транспортные карты для проезда в общественном транспорте заблокированы.

По данным оперативного штаба, в Омской области 716 548 человек привиты от коронавируса, из них 560 905 получили оба компонента вакцины.