Детский омбудсмен в Кузбассе взяла на контроль инцидент с продажей ребенка в интернете

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области- Кузбассе Валентина Богатенко заинтересовалась объявлением о продаже 9-летнего ребенка на Avito. Омбудсмен обратилась в правоохранительные органы и инициировала проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного.

Объявление о продаже 9-летнего мальчика в Новокузнецке разместили в интернет-сервисе Avito 31 октября. В объявлении уточнялось, что ребенок плохо учится, вредничает и переводит продукты. Продавец предлагал бесплатно отдать мальчика. Сейчас информация о продаже ребенка удалена с сайта — объявление заблокировано платформой.

«Взрослый человек не может не отдавать себе отчет о своих действиях, поэтому в данном случае необходимо вмешательство надзорных органов — прокуратуры и органов опеки и попечительства. Они должны дать свою оценку подобным явлениям, чтобы она стала наукой для возможных последователей», — приводят слова омбудсмена в аппарате.

Отмечается, что в адрес заместителя главы города Новокузнецка по социальным вопросам и городского прокурора в аппарате омбудсмена подготовлены официальные запросы. Выяснение обстоятельств инцидента взято на контроль уполномоченным по правам ребенка в регионе.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске директор лицея заперла учащихся за курение в туалете. Мать одного из школьников обратилась в региональный аппарат уполномоченного по правам ребенка с жалобой.