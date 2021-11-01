Минздрав России внёс изменения в правила вакцинации препаратом «Спутник Лайт». Теперь его можно использовать только для ревакцинации или вакцинации ранее переболевших коронавирусом.

⁣Минздрав России обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения против COVID-19. Об этом в ходе оперативного совещания 1 ноября в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«За последние несколько дней отношение к «Спутнику Лайт» немного изменилось. В категорической форме вышли рекомендации: буквально с субботы рекомендуется прививать «Спутником Лайт» только в рамках проведения ревакцинации или после перенесенного заболевания», — рассказал министр.

⁣Согласно новым правилам, вакцину «Спутник Лайт» можно использовать через 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции, а также спустя 6 месяцев и более — после вакцинации любой другой вакциной для профилактики COVID-19.

⁣Напомним, раньше однокомпонентным «Спутником Лайт» можно было проводить вакцинацию наравне с другими вакцинами тем, кто еще не болел и не вакцинировался.

Также, из комментария регионального минздрава в официальном аккаунте соцсети ВКонтакте следует, что ревакцинироваться можно будет и любой другой вакциной. При этом, если вакцина двухкомпонентная, то даже в случае ревакцинации делается полный курс.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирскую область поступили три партии вакцин от коронавируса. Среди них нет вакцины «Спутник Лайт», однако её ещё можно найти в пунктах вакцинации Новосибирска. В частности, некоторые горожане смогли поставить прививку этой вакциной в минувшую субботу в пункте, открытом в ТЦ «Амстердам».