Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по прохождению переписи населения через Госуслуги

14% жителей Новосибирской области воспользовались порталом Госуслуг для прохождения Всероссийской переписи населения. Это первое место среди регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на Новосибирскстат.

Всероссийской перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. По данным Новосибирскстата, на утро 29 октября в анкетировании приняли участие 44,4% жителей региона: 30,4% были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ, 14% приняли участие в переписи через портал Госуслуг.

В переписной анкете жителям Новосибирской области необходимо ответить на 33 вопроса — с их помощью будет определена численность проживающих на территории региона граждан и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и другое.

На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие десять лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности.

В правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения. Отметим, для участия во анкетировании на портале Госуслуг необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После прохождения опроса гражданин получит QR-код, подтверждающий участие в анкетировании. Позже его нужно будет предъявить переписчику, который передаст обезличенные данные гражданина в Росстат.

Принять участие в переписи населения можно также в МФЦ, на переписных участках в районах области и дома, дождавшись переписчика. При этом не нужно показывать никаких документов.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги подведут в четвёртом квартале 2022 года. С подробной информацией о Всероссийской переписи населения можно ознакомиться на сайте.