Губернатор Новосибирской области потребовал ужесточить контроль за соблюдением «дорожных» технологий

В Новосибирской области завершаются работы по ямочному ремонту и дорожному строительству по проекту БКД. Губернатор Андрей Травников поручил региональному минтрансу усилить контроль за соблюдением нормативов соответствующих технологий – в нынешних погодных условиях это особенно важно.

На оперативном совещании 1 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минтрансу региона способствовать усилению контроля за соблюдением правил применений технологий дорожного строительства. В частности, донести до муниципальных заказчиков и исполнителей работ, какие технологии и в каких условиях недопустимо применять в это время года.

«Самая горячая тема — эффективный контроль за качеством работ, за соблюдением технологий. В текущих погодных условиях это чрезвычайно важно. Наша главная цель — не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись», — отметил Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

Как доложил на совещании министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, по проекту БКД в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%, а из 101 объекта в эксплуатацию введено 67.

«Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием — все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», — сообщил также министр.

Ранее губернатор Новосибирской области потребовал синхронизировать программы работ коммунальных служб с работами по ремонту дорог, особенно в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, глава региона поручил изменить подход к дорожным работам, заменяя устаревшие технологии на эффективные.

Напомним, в октябре минтранс Новосибирской области заставил подрядчиков переделать 16 тыс. кв. метров дорожного полотна.