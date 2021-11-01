Первую на этой неделе рабочую встречу полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга Николаем Буймовым.

Одной из причин того, что встреча состоялась именно сегодня, стал двадцатилетний юбилей ведомства: 1 ноября 2001 года глава государства подписал указ №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», согласно которому был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Анатолий Серышев передал искренние слова благодарности коллективу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, отметив значимость дальнейшего повышения прозрачности экономики регионов Сибири для решения приоритетных задач развития территорий, роста качества жизни граждан.

Ключевой темой встречи было приоритетное направление работы Росфинмониторинга: контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов на территории субъектов Федерации округа, мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.

В регионах Сибирского федерального округа специалистами управления проводится системная работа по обеспечению сохранности бюджетных средств, противодействию преднамеренным банкротствам, по борьбе с незаконным выводом капитала за рубеж, финансированием терроризма.