334 случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за минувшие сутки выявили 334 случая заражения коронавирусом. От заболевания скончались пятнадцать пациентов.

На 1 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 71 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, 53 930 пациентов полностью выздоровели, 3 395 — скончались.

За минувшие сутки в регионе умерли пятнадцать пациентов в возрасте от 50 до 80 лет. В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 520 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации лечатся 327 человек, искусственная вентиляция легких требуется 59 пациентам.

В Алтайском крае за сутки заболевание выявили у 472 человек, умерли 26 жителей региона. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 936 человек. Тяжело переносят заболевание 865 пациентов, на аппаратах ИВЛ находятся 358 человек. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 88 563 человек. 62 149 пациентов выздоровели, 4 915 — скончались.

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 305 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 4 пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 2 028 человек с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 828 жителей региона. С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали 63 929 случаев заражения коронавирусом, 60 437 человек выздоровели, 1 464 —скончались.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. За отказ от вакцинации сотрудников организаций будут отстранять от работы и переводить на дистанционный режим. По данным на 29 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 905 797 жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 799 458 человек.

В регионе также начала действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. Из-за коронавируса губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил перенести празднование Дня единства на более поздний срок, либо провести его в онлайн-формате.