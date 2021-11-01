Три новых руководителя пришли в правительство Красноярского края

Сразу три назначения произошло в правительстве Красноярского края за последние дни октября, сообщает 1 ноября информагентство «Запад 24». Распоряжения о кадровых изменениях подписал первый заместитель губернатора региона – председатель правительства края Юрий Лапшин.

По данным агентства, 27 октября заместителем министра транспорта Красноярского края стал Ренат Даутханов. Он будет исполнять свои обязанности на условиях срочного служебного контракта.

29 октября на должность начальника управления проектной деятельности правительства края назначена Елена Брюханова. Ранее она работала консультантом отдела сопровождения краевых проектов управления.

Незадолго до этого экс-начальник управления, 34-летняя Анна Гарнец стала министром экономики и рационального развития Красноярского края. Назначение оценили в регионе неоднозначно из-за возраста нового министра, а также отсутствия у неё образования и опыта в сфере экономики – девушка окончила Сибирский федеральный университет по специальностям «филология» и «юриспруденция», а также прошла подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2016 года Гарнец работала в управлении проектной деятельности, где прошла путь от замначальника отдела до руководителя управления.

Кроме того, 29 октября по собственному желанию ушёл в отставку заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.

Напомним, 26 октября назначен новый полпред губернатора Красноярского края по Норильску и Таймыру. Им стал бывший руководитель краевого управления ГИБДД Алексей Членов.