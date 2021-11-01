354 млн рублей направят на ремонт галереи метромоста в Новосибирске

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на ремонт галереи эстакады метромоста. Стоимость работ составляет свыше 354 млн рублей.

Информацию о проведении открытого аукциона разместили 30 октября. Подать заявки на участие можно до 15 ноября текущего года, подведение аукциона состоится 19 ноября. Отметим, источником финансирования являются собственные средства МУП «Новосибирский метрополитен».

Согласно документам, в рамках контракта подрядчик проведет капитальный ремонт галереи эстакады метромоста Ленинской линии. Победитель аукциона выполнит демонтажные работы, установит новые витражи и витрины, поставит высокопрочные болты, проведет грунтовку, покраску металлических поверхностей и другое. В числе работ также запланированы облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием и герметизация швов.

Работы будут выполнять с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 и с 00:00 до 05:00. Завершить капитальный ремонт галереи метромоста планируется до 31 декабря 2022 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

Уточняется, что подрядчик должен иметь лицензию министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Кроме того, он должен владеть лицензией ФСБ на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Напомним, рядом с метромостом в Новосибирске также ведется строительство новой станции метро «Спортивная» в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Матчи чемпионата пройдут на новой ледовой арене.