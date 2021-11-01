То, что произошло на прошлой неделе с выставкой, организованной Консульством Германии возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске – это самый сильный «удар колокола» в регионе, означающий новый виток «холодной войны». И новый регрессивный виток в ментальности общества, представленного депутатами, которые абсолютным большинством голосов проголосовали против проведения «подобных мероприятий».

Проголосовали, естественно, под давлением известных людей, позиционирующих себя как «патриоты». Помните: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Это абсолютная деградация и ретроградство, возврат в советское прошлое. Спросите у любого из этих проголосовавших, что они знают о сути и содержании этой выставки!

Большинство и двух слов об этом сказать не смогут! Но всё равно – «против»! Понимаете, чем всё это пахнет? Это начинает пахнуть хуже, чем вонь от отбросов известного свинокомплекса, заполонившая город.

Считаю, что патриотизм – это не «хрущовская» истеричная борьба с художественными проявлениями. И не строительство военно-патриотических парков в ущерб удобству и комфорту горожан.

Патриотизм – это не политический самопиар и преследование других, зачастую экономических интересов, пользуясь не слишком глубоким погружением населения в эту тематику.

Патриотизм – это искреннее служение реальным, а не идеологизированным интересам людей, которые тебя выбрали. Это обеспечение свободы доступа людей, которые тебя выбрали, к любому проявлению искусства и творчества, к любой информации. Это решение их хозяйственных и бытовых проблем. А не попытки выстроить очередную идеологическую парадигму. Чем всё это кончалось в начале и середине прошлого века в разных странах, мы хорошо знаем.

У меня простое предложение, как в известном мультике: «ребята, давай жить дружно» и не устраивать войнушки на ровном месте. И заниматься реальными делами для наших города и области, для наших жителей, а не бесконечным болтанием с трибун и газетных страниц.