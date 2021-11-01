В Новосибирске ищут подрядчика для завершения строительных работ в 17-этажном общежитии НГУЭУ

В Новосибирске объявили аукцион на выполнение подрядных работ по строительству 17-этажного здания общежития НГУЭУ в Центральном районе города. Информацию об аукционе разместили 29 октября на сайте госзакупок.

Здание общежития расположено на улице Ломоносова, 56. Общая площадь объекта составляет 9 тыс. кв.м. Общежитие рассчитано на 403 студентов, в нем будет 205 комнат.

Строительство здания началось осенью 2019 года. Завершить работы изначально планировалось в марте текущего года, а первых студентов должны были заселить в здание этим летом. Позже сроки сдвинулись — сдать в эксплуатацию общежитие намерены уже в следующем году, сообщают «Новосибирские новости».

Согласно документам, подрядчик выполнит, в частности, отделку помещений, устройство крыльца. Он также поставит в здание мебель и технику. В числе работ запланирована организация системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом общежития, в рамках которого подрядчик поставит турникеты и металлодетекторы. Уточняется, что победитель аукциона также займется озеленением территории и создаст наружное освещение объекта.

Завершить работы подрядчик должен до 30 декабря текущего года. Начальная цена контракта составила свыше 38, 8 млн рублей, источником финансирования является субсидия из федерального бюджета. Подвести итоги электронного аукциона планируется 8 ноября.

Напомним, в сентябре в Новосибирске снесли общежитие НГУ, на месте которого планируется возвести студенческий кампус с новым корпусом физматшколы.