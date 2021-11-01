Команда новосибирских хирургов провела успешную операцию по удалению гигантской опухоли

В Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна провели операцию по удалению у пациентки быстро разрастающейся опухоли рядом с позвоночником. Вместе со специалистами ННИИТО в операционной работали хирурги из других клинических больниц Новосибирска.

Большую опухоль в грудной клетке у жительницы Новосибирска Вероники обнаружили случайно — во время обследований по поводу гинекологической операции в другой больнице. Пациентка обратилась в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна и сделала дополнительные снимки.

«В результате МСКТ выявлено гигантское объёмное образование, размером с мужской кулак. Невринома (впоследствии гистология показала — доброкачественная) располагалась в плевральной полости непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте», – цитирует врача-нейрохирурга ННИИТО, к.м.н. Игоря Васильева пресс-служба института травматологии. По словам заведующего нейрохирургическим отделением №1, к.м.н. Ивана Пендюрина, удаление невриномы — не редкость для его отделения. В данном случае опухоль была гигантских размеров и находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. Поэтому в ННИИТО состоялся консилиум с привлечением врачей смежных специальностей. После всестороннего обсуждения на операцию привлекли также торакального и абдоминального хирургов.

Операционная бригада состояла из 4 хирургов: Ивана Пендюрина, Игоря Васильева, а также абдоминального хирурга Новосибирской областной больницы Бориса Кана и торакального хирурга, главного врача АНО «Клиника НИИТО» Артёма Короткевича.

По словам Ивана Пендюрина, если бы опухоль не была обнаружена в ближайшее время, то, скорее всего, образование ещё больше увеличилось в размерах, что ухудшило бы состояние пациентки и отяготило интраоперационные риски. Поэтому важна была скорость проведения операции. Сегодня в ННИИТО отмечают, что с учётом процесса оформления квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, сроки проведения операции – от момента диагностики опухоли до оперативного вмешательства и выписки пациентки – можно считать оптимальными. «Это стало возможными в связи с отработанной и слаженной командной работой специалистов отделения нейрохирургии №1 и отдела по работе с пациентами НИИТО, осуществляющего курацию и ведение пациента на догоспитализационном этапе, оказывая помощь в оформлении документов», – сообщает пресс-служба ННИИТО.

В сентябре специалисты новосибирского центра Мешалкина провели уникальную для России операцию на сердце.