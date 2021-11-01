Трое мужчин провалились в яму с кипятком на территории новосибирского лицея

Трое технических сотрудников упали в яму с кипятком при осмотре теплового узла здания новосибирского лицея №12 утром в понедельник. Пострадавшие доставлены в больницу.

Появившуюся в соцсетях информацию о ЧП подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, двое сотрудников которой стали жертвами произошедшего.

Как рассказали в организации, утром 1 ноября сотрудники СГК вместе со слесарем лицея №12 обследовали тепловой узел здания учреждения по улице Серебренниковской, 10.

«В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СГК 1 ноября.

По факту произошедшего проводят проверки Следственное управления СКР по региону и прокуратура Новосибирской области – надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

Лицей №12 новосибирцы называют одной из наиболее престижных общеобразовательных школ в городе. Известно, что во время выборов на избирательным участке, организованном на территории учреждения, голосует губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, в октябре «Континент Сибирь» выяснял причины участившихся этой осенью коммунальных аварий в Новосибирске.