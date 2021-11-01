Отстранять от работы непривитых чиновников в Новосибирской области могут уже на этой неделе

Департамент госслужбы правительства Новосибирской области считает непривитых чиновников — отстранение от работы не прошедших вакцинацию сотрудников органов власти обсудят уже 2 ноября, сообщил губернатор Андрей Травников в понедельник.

Как напомнил глава региона, сотрудники органов власти, согласно постановлению главного санитарного врача, подлежат обязательной вакцинации.

«С моими коллегами из региональных органов власти завтра на совещании по коронавирусу мы обсудим, во-первых, текущую ситуацию по вакцинированию, а второе – отстранение от работы тех сотрудников, которые не выполняют требования главного санитарного врача», — сообщил Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 1 ноября.

Губернатор поручил департаменту государственной службы подготовить статистику по привитым сотрудникам органов власти в регионе.

Андрей Травников также отметил, что необходимо обеспечивать выполнение действующих в регионе мер эпидемиологической безопасности – соблюдение масочного режима, использование QR-кодов при посещении ряда организаций, соблюдение режима нерабочих дней, а также ограничение времени работы заведений общественного питания с 23 часов до 6 утра. В случае недостаточного следования этим мерам в регионе могут быть введены новые ограничения, подчеркнул губернатор.

Как сообщил на совещании глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусом в регионе растёт шестую неделю подряд. Число заболевших жителей Новосибирской области за прошедшую неделю составило 2 тыс. 316 человек, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе. При этом коэффициент распространения COVID-19 превышает единицу уже четыре недели.

По информации министра здравоохранения региона Константина Хальзова, первый компонент вакцины получили 905 тыс. 797 жителей Новосибирской области, полностью привиты 799 тыс. 459. Сейчас в регионе имеется 268 тыс. 707 доз вакцины.

Напомним, на прошлой неделе об отстранении от работы непривитых муниципальных чиновников сообщил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. Как отметил вице-мэр, зарплата отстранённым сотрудникам выплачиваться не будет.