Сегодня, 1 ноября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников представил своего нового заместителя, который будет курировать блок, связанный со строительством крупных инфраструктурных объектов в регионе.

Как рассказывал «Континент Сибирь», 29 октября стало известно, что заместитель главы департамента строительства и архитектуры – начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Теленчинов покинул свой пост. Тогда уже появилась информация, которая сегодня нашла подтверждение – Андрей Травников назначил Романа Теленчинова заместителем губернатора, который будет курировать все крупные инфраструктурные проекты в регионе.

Представляя Романа Теленчинова в правительстве, Андрей Травников напомнил, что еще весной этого года дал поручение своему первому заместителю Владимиру Знаткову, подумать и подготовить предложения по усилению блока по реализации инфраструктурных проектов. «Уже на тот момент мы строили большое количество крупных социальных, спортивных и дорожных объектов. А после одобрения правительственной комиссией заявки Новосибирской области на реализацию мероприятий за счет выделения бюджетных инфраструктурных кредитов, число объектов и работ, направленных на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на освоение перспективных площадок для жилищного строительства, резко выросло. Нам предстоит напряженная работа до 2024 года. И это направление необходимо было выделить в отдельный блок, который по предложению Владимира Михайловича Знаткова возглавит Роман Александрович Теленчинов», – прокомментировал новое назначение губернатор Андрей Травников.

Подчиняться новый вице-губернатор будет непосредственно первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову, а также будет тесно взаимодействовать с министерством строительства региона.