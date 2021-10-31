В Новосибирск самолетами местной авиакомпании могут быть переправлены образцы химикатов с космодрома «Восточный». Об этом рассказал российский журналист Андрей Караулов в эфире своего YouTube-канала.

Ссылаясь на официальное письмо из Гринпис, российский журналист Андрей Караулов в эфире своего YouTube-канала заявил, что в Новосибирск могут привезти крупную партию химикатов из Приморья. Причем доставка ядовитых веществ может быть осуществлена пассажирским самолетом местной авиакомпании.

«Продолжается невероятное приключение пестицидов в России. Теперь эти пестициды надо ждать где? В Новосибирске!», — говорит Андрей Караулов на видео.

В качестве доказательства журналист показал попавшее ему в руки письмо от руководителя проектом Гринпис в России Елены Васильевой в адрес гендиректора авиакомпании S7 Вадима Клебанова (в письме указано прежнее наименование авиакомпании — «Сибирь»).

«Совет Гринпис обеспокоен ситуацией с транспортировкой и уничтожением опасных отходов, в то числе ртутьсодержащих пестицидов первого класса опасности в Амурской области и Приморье. В связи с обострением конфликтной ситуации, вызванной протестами жителей и вмешательством губернатора края, было решено провести исследования. Для дополнительных исследований, по неподтверждённой информации, образцы отходов будут направлены авиарейсами из Владивостока в Новосибирск», – говорится в документе.

В обращении Гринпис просит авиакомпанию организовать тщательный досмотр не только багажа, но ручной клади пассажиров в самолетах «Владивосток — Новосибирск» на предмет нахождения там химикатов.

«Это смертельный яд, это химическое оружие, по сути, отправляют в Новосибирск гражданскими рейсами. Не грузовой авиацией, не военной, хоть летчиков жалко. Пассажирскими рейсами… То есть пестициды первого класса опасности, ртуть, потащат, возможно, не только в чемоданах, но и в ручной клади», — комментирует Андрей Караулов.

«Континент Сибирь» направит запросы в авиакомпанию S7, а также министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области по поводу поступившей информации.