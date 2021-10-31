Резкое похолодание к Дню народного единства ожидается в Новосибирске

Марина Цурмаст
 
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Синоптики прогнозируют морозную погоду накануне Дня народного единства в Новосибирске. Ночью столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов по Цельсию.

В Новосибирске сегодня, 31 октября, образовался первый снежный покров. При этом в ближайшие дни, по информации синоптиков, потепления не предвидится, а накануне Дня народного единства горожан ждет резкое похолодание.

По данным сервиса Gismeteo.ru, уже днём 3 ноября температура воздуха в Новосибирске опустится до -16 градусов, а в ночь на 4 ноября и вовсе — до -22 градусов по Цельсию. В день праздника ожидается около -11 градусов, а ночью вновь прогнозируется понижение температуры — на этот раз до -24 градусов по Цельсию.

Яндекс.Погода также прогнозирует 3 ноября похолодание до -16 градусов, а 4 ноября — до -12 градусов. Однако в ночное время, по информации сервиса, в эти дни температура не опустится ниже -17 градусов по Цельсию.

Уже 5 ноября, по данным обоих сервисов, новосибирцев ждет потепление до 4-5 градусов ниже нуля.

Напомним, ранее стало известно, что с 30 октября по 7 ноября метрополитен в Новосибирске будет работать по графику выходного дня. Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова рассказала «Континенту Сибирь», поможет ли нерабочая неделя снизить заболеваемость коронавирусом.

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