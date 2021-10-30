Шведские ядерщики прибудут в Новосибирск для квалификации производства ядерного топлива «ТВС-Квадрат»

29 октября президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова проинспектировала участок по производству «ТВС-Квадрат» на Новосибирском заводе химконцентратов и рассказала о планах по пятикратному увеличению его мощностей.

29 октября во время беседы с журналистами на территории Новосибирского завода химконцентратов президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова сообщила о завершении создания на предприятии уже не опытного, а промышленного участка по производству «ТВС-Квадрат» и о дальнейших планах концерна по расширению присутствия на рынке ядерного топлива «западного дизайна».

В 2016 году ТВЭЛ и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» для атомной электростанции «Рингхальс», на которой с 2014 года эксплуатируются российские тепловыделяющие сборки «западного дизайна» (в российских реакторах используются ТВС шестигранной формы сечения, а в реакторах «западного типа» – квадратного сечения – «КС»).

По словам президента ТВЭЛа, в ноябре текущего года на НЗХК должна прибыть шведская делегация, которая квалифицирует производственный участок и позволит предприятию выйти на коммерческие поставки «ТВС-Квадрат» для европейских АЭС: «На прошлой неделе мы ездили к ним (в Швецию – «КС») на переговоры, и я на этих переговорах рапортовала, что мы завершили создание производства на НЗХК под поставки коммерческого топлива «ТВС Квадрат». Я надеюсь, что ковидные ограничения нам позволят осуществить прием шведской делегации, которая должна приехать сюда для квалификации созданного нами производства. Она должна приехать в конце ноября».

Наталья Никипелова также сообщила о планах нарастить мощности по производству ядерного топлива «ТВС-Квадрат» на Новосибирском заводе химконцентратов в пять раз: «Сейчас это промышленное производство имеет мощности до 60 ТВС в год, и у нас в планах расширение до 300 ТВС в год».