38-летняя женщина и еще одиннадцать человек умерли за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован очередной рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За день COVID-19 выявили у 349 жителей региона.

По данным оперативного штаба, на 30 октября в Новосибирской области зарегистрировано 70 627 случаев коронавируса. 53 835 пациентов полностью выздоровели, 3 366 скончались.

За минувшие сутки в регионе выявили 349 случаев заражения коронавирусом, от заболевания умерли двенадцать человек: мужчины в возрасте 72 года, 74 года, 81 год, 84 года, 85 лет и женщины в возрасте 38 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 83 года.

В инфекционных стационарах области с диагнозом или подозрением на коронавирус находится 3 355 пациент, в отделениях реанимации лечатся 313 человек. Аппарат ИВЛ требуется 56 пациентам.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания умерли пять человек. Медицинскую помощь в регионе получают 1 911 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 17 813 человек

В Алтайском крае за сутки коронавирус выявили у 464 человек, умер 31 пациент. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 924 человек. Тяжело переносят заболевание 856 жителей края, искусственная вентиляция легких требуется 300 пациентам.

Ранее рекорд по суточному числу заболевших коронавирусом был зарегистрирован 27 октября, когда COVID-19 выявили у 319 жителей региона.

Напомним, в Новосибирской области с 12 октября действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавирусной инфекции. С 30 октября в области начнет действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.