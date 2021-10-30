Уголовное дело о хищении 7,5 млн при строительстве детсада по нацпроекту возбуждено в Новосибирске

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 7,5 млн рублей бюджетных средств при строительстве детского сада. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как стало известно, прокуратура Кировского района Новосибирска совместно с сотрудниками УФСБ провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и в сфере закупок для муниципальных нужд при реализации национального проекта «Демография».

«В 2019-2020 гг. между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО ПФК «Агросервис» были заключены муниципальные контракты на строительство детского сада-яслей на ул. Мира в Новосибирске. Выполняя взятые на себя обязательства, общество завысило стоимость отдельно выполненных работ, в частности, разборка кирпичных стен, демонтаж ограждений, утепление фундаментных плит и прочее. При этом, учреждение перечислило подрядчику более 7,5 млн рублей бюджетных средств в качестве оплаты за эти работы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении компании «ФСК Регион», проводившей ремонт на площадке Универсиады-2019 Универсиады. По данным следствия, налоговая задолженность фирмы превысила 40 миллионов рублей.