Новосибирский ученый считает, что штамм «дельта» остается наиболее опасным

По словам научного сотрудника, кандидата биологических наук Сергея Седых, новые штаммы коронавируса возникают постоянно, но штамм «дельта» по-прежнему остается самым опасным. Он рассказал «Континенту Сибирь», почему стоит вакцинироваться, и чем это поможет при заболевании COVID-19.

С начала пандемии появилось множество вариантов COVID-19. При этом, многие из них никакого распространения не получили, пояснил ученый.

«Новый опасный штамм может появиться там, где много людей, и где вирусу труднее мутировать, поскольку привита большая часть населения. У нас, в Сибири, как и в других регионах, вакцинировано меньше половины жителей», — отмечает эксперт.

Сергей Седых констатирует, что по мнению многих ученых самым опасным является сейчас и в ближайшее время останется штамм «дельта». По агрессивности этот штамм намного сильнее, чем все остальные. Не исключено, что вакцинированные от COVID-19 не избегут заболевания, но привитые перенесут его гораздо легче, чем непривитые пациенты — без тяжелых последствий.

«Наиболее катастрофическим выглядит сценарий, если отбор вируса начнется против невакцинированных, среди которых много детей. Поэтому вакцинация подростков и детей — не за горами, — считает эксперт. — Люди сейчас, что радует, чаще обрабатывают руки антисептиком, моют с мылом в общественных местах — стали более чистоплотными. И это, безусловно, положительно влияет на нераспространение вируса. Но сейчас более важным остается вакцинирование – это единственный способ обезопасить себя и своих близких от более серьезных осложнений».

Ранее главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова рассказала «Континенту Сибирь», поможет ли нерабочая неделя снизить заболеваемость COVID-19.

Напомним, что о решении объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирусом объявил президент России Владимир Путин во время совещания в правительстве РФ 20 октября. Как сообщал глава государства, заработная плата работников в этот период будет сохранена, а нерабочие дни при необходимости будут продлены.