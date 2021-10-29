«Я потерял всё»: экс-замдиректора клиники Мешалкина попросил смягчить наказание за растрату

Бывший заместитель директора новосибирского Национального медицинского центра имени Мешалкина Евгений Покушалов, обвиняемый в растрате 1,9 млрд рублей при госзакупках, выступил с последним словом в суде 29 октября. Он раскаялся и попросил смягчить ему наказание, напомнив о своём вкладе в науку.

Как рассказал на суде Евгений Покушалов, в преступный сговор его втянуло руководство медучреждения. По его словам, в группировку, помимо представителей клиники, входили директора фармкомпаний.

Бывший топ-менеджер признался, что ситуация с уголовным преследованием стала для него трагедией. Он отметил, что хотел бы продолжить научную деятельность, напомнив, что его исследования получили мировое признание.

«Всю жизнь свою посвятил научной деятельности. Мои достижения признаны во всем мире. Я потерял всё, но хочу продолжить заниматься наукой, ведь таких компетентных людей в России единицы», — цитирует Евгений Покушалова «Прецедент».

Евгений Покушалов попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, а его адвокат Николай Украинцев предложил найти способ остановить уголовное преследование своего подзащитного.

Приговор Евгению Покушалову огласят 3 ноября.

Ранее Покушалов заключил со следствием досудебное соглашение. Он полностью согласился с предъявленным ему обвинением и суммой ущерба в 1 млрд 896 млн руб. По словам гособвинителя Оксаны Толстых, из этой суммы он уже выплатил 27 млн руб.

Прокуратура требовала для Евгения Покушалова наказания в виде 3,5 лет колонии общего режима. Суд также взыскал две его квартиры в США, не указанные в документации Покушалова о доходах.

Бывший замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов обвиняется по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) за растрату почти 1,9 млрд руб. Он проходит фигурантом по уголовному делу экс-директора медучреждения Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. при поставках оборудования. Супруги были задержаны в июне 2019 года.