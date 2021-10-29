Советника замгубернатора Красноярского края оштрафовали за оскорбление жителей региона

Мировой суд оштрафовал советника руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрея Агафонова за то, что тот назвал жителей региона «ноющей кучей дерьма». Чиновник должен выплатить государству пять тысяч рублей, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, судебное заседание прошло 29 октября.

В августе советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов высказался в соцсети Facebook о жителях региона, которые пожаловались на задымление в Красноярске от пожаров в Якутии под записью фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен отчитался на своей странице о посещении города, но о задымлении не упомянул.

«Я почитал комменты в Instagram Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж ещё не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд»,— приводит «Ъ-Сибирь» текст записи Агафонова, которая к этому моменту удалена.

Позже Алексей Ягудин сообщил, что не чувствовал в Красноярске запаха гари. Он также признал, что «не проанализировал масштаб беды для горожан».

Летом жители Красноярского края также были возмущены отчётом мэра краевого центра Сергея Ерёмина перед президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, глава города не придал должного значения ущербу от задымления в регионе.

Напомним, в августе из-за лесных пожаров в Якутии в ряде сибирских регионов стояло сильное задымление. В Красноярском крае с 8 по 11 августа вводили режим «чёрного неба».