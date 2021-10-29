Владимир Хританков поздравляет железнодорожников с 125-летием ЗСЖД

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Владимир Хританков
Генеральный директор ГК «Карачинский источник» Владимир Хританков

28 октября 1896 года было открыто движение поездов по важнейшему участку Транссиба – Западно-Сибирской железной дороге. С 125-летием начала эксплуатации ЗСЖД работников железнодорожной отрасли поздравляет генеральный директор ГК «Карачинский источник» Владимир Хританков.

Дорогие железнодорожники!

От всех души поздравляю вас с 125-летием образования Западно-Сибирской железной дороги!

Профессия железнодорожника – одна из самых почетных и уважаемых профессий в нашей стране. Благодаря вам, исправно функционирует «кровеносная система» российской экономики – железная дорога, живёт и развивается Сибирь.

Сейчас, как и сто лет назад, железнодорожная отрасль остаётся системообразующей для нашей страны. От того, как работает Западно-Сибирская железная дорога, зависят социально-экономические перспективы многих сибирских территорий.

Можно уверенно сказать, что сегодня улучшается инфраструктура и повышается надежность железнодорожных перевозок. Растёт уровень обслуживания пассажиров. И всё это – благодаря вашей самоотверженной и добросовестной работе!

От всего коллектива группы компаний «Карачинский источник» и себя лично поздравляю вас с замечательным праздником, желаю достойной награды за ваш непростой труд, здоровья, благополучия и мира вашим семьям!

С уважением,
Владимир Хританков,
генеральный директор ГК «Карачинский источник»

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