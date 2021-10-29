В Новосибирской области введут московскую транспортную карту «Тройка»

Действующую в Москве транспортную карту «Тройка» планируют ввести для проезда в Новосибирской области. С ноября ею можно будет воспользоваться на пилотном автобусном маршруте, а в случае удачного применения через три месяца – на остальных.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым соглашение о совместной работе по реализации единой системы транспортного обслуживания населения в Новосибирской области и Москве.

Как сообщает правительство Новосибирской области 29 октября, соглашение подразумевает, в частности, использование на обеих территориях транспортной карты «Тройка». Аналогичная инициатива уже реализована в девяти российских регионах.

«Нововведение позволит включить в билетную систему пригородный транспорт, станет драйвером роста туристического потока и повысит прозрачность транспортной сферы», — отметили в областном правительстве.

Тестирование системы начнётся в ноябре на пилотном автобусном маршруте. Транспортные средства будут оснащены платёжными терминалами, которые принимают «Тройку» наряду с банковскими картами. В случае успешного применения системы в течение трёх месяцев проект будет реализован на территории всего региона.

Известно, что сейчас карту «Тройка» выпускает компания «Микрон Секьюрити Принтинг», выигравшая соответствующий конкурс московского метрополитена. 50% компании принадлежит государственному предприятию «Московский метрополитен», а ещё половина – ПАО «Микрон», которое входит в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский метрополитен перейдёт на график выходных в период нерабочих дней.