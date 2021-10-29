29 октября Новосибирск посетил руководитель аппарата Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Эрнест Мингазов, который вместе с региональным бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом провел встречу с предпринимателями.

Он пришел к выводу, что несмотря на постковидные издержки 2020 и новые ограничения 2021 года сектор малого и среднего предпринимательства Новосибирска показывает положительную динамику. За последний год количество субъектов предпринимательской деятельности выросло: сейчас их насчитывается более 141 тысячи (против 137 тысяч годом ранее). Также увеличивается число самозанятых граждан — с 55 до 65 тысяч, по данным ФНС.

«По рейтингу вовлеченности населения в малый бизнес новосибирцы на втором месте среди всех регионов Российской Федерации после Санкт-Петербурга. Доля населения, вовлеченного в малый бизнес, здесь достигает 23,9 процента», — сообщил Эрнест Мингазов.

Сейчас, на период нерабочих дней, правительство Новосибирской области не вводило тотальных ограничений и локдауна — бизнес будет работать, соблюдая самые высокие и жесткие санэпидтребования в учреждениях и заведениях общепита. «Мы рассчитываем на стабилизацию ситуации с заболеваемостью и выход на нормальный режим работы, продолжая решать системные проблемы предпринимателей», — пояснил Николай Мамулат.

Одна из таких проблем, как и в большинстве российских регионов — незаконное содержание под стражей в рамках уголовных дел. Не менее актуальной для Новосибирска остается проблема земельно-имущественных отношений и сноса торговых объектов.

«Для решения вопроса нестационарных торговых объектов институт новосибирского омбудсмена обоснованно предлагает принять областной закон, который бы определил правила игры и сроки для всех участников рынка на территории всего региона. Такие законы и даже компенсации для малоформатной торговли уже есть в Челябинской области и других регионах, в ближайшее время его примет Иркутск», — заявил Эрнест Мингазов. — В целом институт омбудсмена в Новосибирске ведет активную работу, планомерно решает проблемы предпринимателей, о чем в полной мере говорит статистка по этой сфере», — подвел итог встречи Эрнест Мингазов.