На малой арене нового ЛДС в Новосибирске завершён монтаж технологической плиты, а на большой устанавливают витражи

Готовность технологической плиты малой арены нового ЛДС в Новосибирске составила сто процентов — осталось залить лёд и установить борта, а качество её бетона, согласно результатам лабораторной проверки, соответствует всем требованиям. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на стройплощадке, которое провёл губернатор Андрей Травников 29 октября.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, в системе технологической плиты арены одновременно будет циркулировать более 34 тыс. литров хладагента. Оборудование российского производства, оно соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

«Работы выполнены. Плита залита. Лаборатория приняла качество бетона, все соответствует требованиям. Основную арену уже будем выполнять в следующем году. Всё в срок, по графику», – приводит пресс-служба областного правительства слова директора по строительству ООО «ЭлинАльфа» Дениса Синюка.

В следующем году планируется начать установку кресел на трибунах. Ориентировочно работы стартуют летом.

Сейчас на стройплощадке идёт остекление основной арены ЛДС.

«Практически каждое витражное стекло – уникально. Одинаковых по размеру на несколько тысяч квадратов остекления найдется разве что несколько пар, уверяют строители. Стёкла разных цветов и размеров устанавливают по особой схеме – словно огромный объёмный пазл», – рассказали в правительстве Новосибирской области.

Вес составных частей мозаики на малой арене составляет около 80 кг, а на основной – до 130 кг. Всего будет установлено более 11 тыс. кв. м витражей.

Кроме того, на основной арене сейчас обустраивается пароизоляция кровли, уже закрыто 6 тыс. кв. м из 17. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и устройство монолитных конструкций трибун. На шестом этаже начался монтаж вентиляционных установок для формирования микроклимата основной арены.

Сейчас на стройке сейчас занято более 720 человек.

Строительство ледовой арены в Новосибирской области находится под строгим контролем регионального правительства в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, на этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание по подготовке к Международному чемпионату мира по хоккею в 2023 году с участием новосибирского и омского оргкомитетов.