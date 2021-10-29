Сотрудники ФСБ и полиции накрыли в Новосибирской области подпольный завод по производству контрафактного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ, в подпольном цехе изготавливались подделки под известные алкогольные бренды. В ходе оперативных действий сотрудники спецслужб изъяли более 5 т контрафактного алкоголя.

Работники подпольного алкозавода задержаны. В отношении организатора нелегального производства возбуждено уголовное дело по предусмотренного части второй ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере).

Напомним, в октябре по регионам России прошла волна трагических инцидентов, связанных с изготовлением алкогольного контрафакта. От отравления метанолом скончались несколько десятков жителей Оренбурга и Екатеринбурга.

Сотрудники ФСБ накрыли подпольный алкозавод в Новосибирске 1 of 4