Сооснователь новосибирской сети «Кофемолка» взыщет более полумиллиона с компании Антона Горестова

Индивидуальный предприниматель Владимир Истигечев подал иск в арбитражный суд Новосибирской области о взыскании 623 335 рублей с компании «Сибасс Сквер», учредителем которой является ресторатор Антон Горестов. По словам участников рынка причина иска может быть связана с вероятным наличием задолженности по арендной плате закрывшегося ресторана SEABASS на Студенческой.

Напомним, что ресторанный проект SEABASS был запущен в начале 2021 года Антоном Горестовым и Александром Бурковским (с 15 сентября 2021 года не является соучредителем сети). «Это средиземноморская кухня в стритфуд-формате. Новая альтернатива повседневным закускам и привычным роллам», — говорилось в презентации заведения. Первый ресторан под брендом SEABASS был открыт на площадке бармолла «BlaBlaBar Новосибирск». Второй – на бывшей площадке кофейни «Кофемолка» на Студенческой в 2020 году. Летом 2021 года было запущено третье заведение SEABASS в Первомайском сквере на площадке, которую ранее занимала кофейня PRIMETIME COFFEE.

В 2021 году все эти заведения были закрыты. «В этих локациях (в Первомайском сквере, на Студенческой — «КС») была очень дорогая аренда. Накладные расходы очень сильно давили, и в целях оптимизации мы решили отказаться от локаций. В будущем, когда рынок будет готов к этому проекту, мы его снова запустим на других площадках и на более выгодных условиях», – пояснял в октябре 2021 года «Континенту Сибирь» учредитель ООО «Сибасс Сквер» Антон Горестов.

Стоит отметить, что до запуска ресторана SEABASS площадку на Студенческой занимала новосибирская сеть «Кофемолка». В 2020 году ее собственник выставил на продажу кофейни. В частности площадка на Студенческой оценивалась в 41 млн рублей, однако по имеющимся данным не была продана. Тем не менее, кофейня прекратила существование, и на ее месте на условиях аренды открылся SEABASS.

По данным участников рынка, сумма искового заявления (623 335 рублей) примерно эквивалентна двум месяцам аренды, стоимость которой оценивается в 330-350 тыс рублей. Также по информации одного из участников рынка, речь может идти также об аренде помещения, располагавшегося над рестораном.

В настоящее время SEABASS закрыт, новый арендатор на этой площадке пока не появился.

Напомним, что 14 сентября Антон Горестов подал иск на самобанкротство. В своем комментарии «Континенту Сибирь» он отмечал, что будет стараться договориться со всеми кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие.