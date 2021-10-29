Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки

Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Заболевание выявили у 337 человек.

По данным оперативного штаба, на 29 октября в Новосибирской области зарегистрировали 70 278 случаев заражения коронавирусом. 53 647 пациентов полностью выздоровели от заболевания, 3 354 — скончались.

За сутки COVID-19 выявили у 337 человек, от заболевания умерли пятнадцать пациентов в возрасте от 56 до 95 лет.

В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 3 372 пациента, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 311 человек. Аппарат ИВЛ требуется 54 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки 296 человек заразились коронавирусом, скончались четыре жителя региона. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 17 133 человека, медицинскую помощь получают 1 846 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего в регионе выявлено 63 023 случаев заражения коронавирусом, 59 728 человек выздоровели, 1 449 — скончались.

В Алтайском крае за сутки заболевание выявили у 454 человек, умерли 25 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 920 человек. 847 жителей региона тяжело переносят заболевание, искусственная вентиляция легких требуется 294 пациентам. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 87 627 человек, выздоровели 61 854 пациента, умерли 6 211 человек.

Напомним, в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 декабря. Накануне в регионе выявили максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — 342 случая.

В Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса, а с 30 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Представители бизнес-сообщества Новосибирской области обратились к региональным властям с просьбой разрешить продолжить работу в этот период тем предприятиям, которые выполнили требование о вакцинации сотрудников.