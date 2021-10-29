Новосибирские бизнесмены попросили Травникова о поддержке в период «ковидных» ограничений

Представители новосибирского бизнес-сообщества обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой разрешить им продолжить деятельность во время нерабочей недели, а также поддержать их в период «коронавирусных» ограничений – предприниматели разработали конкретные предложения.

Эксперты Новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовили предложения по поддержке бизнеса в период «коронавирусных» ограничений. Соответствующее письмо они направили губернатору региона Андрею Травникову.

Одно из предложений, указанных в обращении к главе региона от 28 октября (документ есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь») – разрешить работать предприятиям, выполнившим требование о вакцинации сотрудников, в дни, признанные нерабочими в связи с распространением коронавируса. При этом долю привитых сотрудников предлагается определять из числа фактически присутствующих на рабочем месте.

Эксперты также предложили поддержать инициативу президента России о выплате МРОТ на каждого сотрудника предприятий, приостановивших работу из-за ограничительных мер. В числе других предложений – снижение налоговых ставок и отсрочка выплат по кредитам.

Как рассказал «Континенту Сибирь» координатор региональных отделений «Опоры России» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов, новосибирские предприниматели рассчитывают получить от властей обратную связь в первой половине ноября.

«Мы заранее обозначили болевые точки, которые можно было предвидеть, и готовы включаться в работу по совместной проработке мер поддержки бизнеса в условиях ограничений, но это потребует некоторого времени. Многие регионы «Опоры России» поступили так же, как и мы», — сообщил Сергей Соколов «Континенту Сибирь» 29 октября.

Напомним, на днях «Континент Сибирь» выяснял, как по факту будут работать представители новосибирского бизнеса и власти с 30 октября по 7 ноября.

Ранее также сообщалось о том, что представители фитнес-индустрии нескольких российских регионов обратились к местным властям с просьбой отменить QR-коды для посещения фитнес-клубов.