Суд в Новосибирске приостановил работу ТК «Восток»

Торговый комплекс «Восток» в Дзержинском районе Новосибирска приостановил работу на неопределенный срок из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

Новосибирский областной суд 29 октября удовлетворил апелляционную жалобу региональной прокуратуры на решение суда первой инстанции. Как сообщил «Континенту Сибирь» присутствовавший на заседании юрист и руководитель регионального общественного фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов, согласно резолютивной части апелляционного определения, ТК «Восток», расположенный на Гусинобродском шоссе, приостановил работу с 29 октября на неопределенный срок, пока руководство комплекса не устранит выявленные нарушения.

Отметим, апелляционная жалоба была подана на решение Дзержинского районного суда Новосибирска, которое было принято в 2020 году. В документах указано, что районная прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении работы ТК «Восток» после плановой выездной проверки МЧС России, по результатам которой в корпусах комплекса было выявлено 91 нарушение требований пожарной безопасности, однако ведомству было отказано в удовлетворении иска.

В карточке дела указано, что ответчиками выступают собственники ТК «Восток»: индивидуальные предприниматели Дмитрий Башмаков, Дмитрий Куклин, Наталья Юмашева, Сергей Тиганов, ООО «Сателлит», а также ООО «Луч» — последнее, согласно материалам суда первой инстанции, ранее было привлечено и назначено ответственным за организацию мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий эксплуатации нежилых зданий комплекса .

«Континент Сибирь» обратился в Новосибирский областной суд и к адвокату Александру Перфилову, который представляет интересы собственников ТК «Восток» в суде, однако изданию не удалось получить комментарии.

По данным сайта ТК «Восток», комплекс имеет площадь 50 тыс. кв.м. В нем находятся 3 тыс. арендаторов. Посещаемость ТК составляет свыше 15 тыс. человек в день.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске приостановили эксплуатацию двух АГЗС ООО «СибГаз». Организации принадлежит газозаправочная станция, взорвавшаяся в июне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.