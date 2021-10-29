«Ростелеком» потребовал полмиллиона с новосибирской «дочки» ТТК

ПАО «Ростелеком» потребовало через арбитраж более полумиллиона с новосибирской «дочки» оператора «Транстелеком», компании «Зап-СибТранстелеком».

Сообщение о подаче иска опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Дата рассмотрения пока не назначена. В августе текущего года ЗАО «Зап-СибТранстелеком» оспаривало в арбитраже судебный приказ, по которому компания должна выплатить ПАО «Ростелеком» около полумиллиона рублей в связи с образовавшейся задолженностью по договору. «Иск ПАО «Ростелеком» к АО «Зап-СибТранстелеком» был подан в рамках гражданского дела о взыскании задолженности по обязательствам одного из спорных договоров. Правовым блоком направлены соответствующие запросы в коммерческий и технический блоки, а также в бухгалтерию для выяснения обстоятельств возникновения указанной задолженности», — пояснили «Континенту Сибирь» в ТТК.

ЗАО «Зап-СибТранстелеком» — региональное предприятие компании ТТК, одного из крупнейших российских операторов связи, находящегося под контролем РЖД. Зарегистрированная в Новосибирске компания обслуживает клиентов на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. По данным сайта компании, общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8,2 тыс. км. Директором ЗАО «Зап-СибТранстелеком» является Олег Низомиддинов. Президентом компании ТТК с января 2016 года является Роман Кравцов. До прихода в компанию он работал в «Ростелекоме».

Напомним, летом текущего года «Российские железные дороги» выставили на торги 75,2% в новосибирском «Зап-Сибтранстелекоме» вместе с акциями «ТТК-Связь». Стартовая цена всего лота составляла 8,9 млрд рублей. В числе потенциальных покупателей компаний участники рынка называли, в числе прочих, «Ростелеком». Аукцион в итоге не состоялся – на него не было подано ни одной заявки.

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