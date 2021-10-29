Группу браконьеров задержали на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» в Новосибирской области. Нарушители охотились на сибирскую косулю, сообщает пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника.

В ночь с 27 на 28 октября на территории заказчика «Кирзинский» в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области государственные инспекторы задержали трех нарушителей, которые охотились с помощью лампы-фары на сибирскую косулю.

«Государственные инспекторы — Александр Савченко и Александр Платонов, патрулируя территорию, заметили на расстоянии четырех километров от аула Тебисс свет лампы-фары. Выключив свет на патрульном автомобиле, инспекторы стали приближаться к нарушителям. Для проведения задержания в подкрепление были вызваны две дополнительные рейдовые группы госинспекторов. Браконьеры попытались скрыться, но сотрудники заказника пресекли эти действия», — указано в сообщении.

Задержанными оказались жители станции Тебисская — населенный пункт находится на территории заказника. Они передвигались на мотоцикле «Урал» без номеров. В рамках совместных действий с сотрудниками заказника прибывшие на место задержания полицейские изъяли у браконьеров три единицы гладкоствольного нелегального оружия и 15 охотничьих патронов 12-го калибра. На боковом прицепе «Урала» специалисты обнаружили пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками. Уточняется, что сумма ущерба оценивается в 1 млн 320 тыс. рублей.

«Отделом полиции Чановского района возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 2 УК РФ (незаконная охота), а за использование нелегального оружия возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. По факту преступления проводятся следственные мероприятия», — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в Красноярском крае суд вынес приговор бывшим сотрудникам территориального управления Росрыболовства. Их отправили в колонию на пять лет за незаконную добычу краснокнижной рыбы.

Заказник «Кирзинский» — особо охраняемая природная территория федерального значения, расположенная в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области в центральной части Барабинской лесостепи. Его площадь составляет 119 808 гектаров. Заказник имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.