Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики пройдет без зрителей из-за коронавируса

Из-за коронавирусной инфекции Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики пройдет без зрителей. В зал будут допущены только участники, представители оргкомитета, спортивных федераций и почетных гостей, сообщает мэрия Новосибирска.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Кубок Новосибирска, посвященный Всероссийскому дню гимнастики, пройдет без зрителей. Мероприятие состоится 30 октября в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Участвовать в Кубке Новосибирска планируют 25 коллективов разных возрастов, в их числе — представители спортивной акробатики, художественной, воздушной, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивных танцев, брейк-данса. Уточняется, что все номера будут основаны на элементах гимнастики.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет без зрителей. В зал допустят только участников, представителей оргкомитета, спортивных федераций и почетных гостей. Присутствовать на мероприятии они смогут после предъявления одного из перечисленных документов: действующего QR-кода, справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе, а также результатов отрицательного ПЦР-теста», — указано в сообщении.

Уточняется, что увидеть выступления спортсменов можно в прямом эфире. Трансляция будет доступна по ссылке. Отметим, церемония открытия Кубка Новосибирска состоится в 17:00-17:15. С 17:15 и до 19:00 новосибирцы смогут увидеть программу показательных выступлений и церемонию награждения участников.

Напомним, накануне в Новосибирской области зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом. За день COVID-19 выявили у 342 человек. С 30 октября в Новосибирской области вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса. В их числе — система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. В регионе также действует обязательная вакцинация отдельных групп граждан от коронавируса.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное автономное учреждение «Стадион» при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного».