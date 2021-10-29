Мэрия Новосибирска банкротит частную школу-детский сад

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве Образовательного комплекса «Наша Школа».

Заявление о признании банкротом АНО Общеобразовательная «Образовательный Комплекс Школа-Сад «Наша Школа» (ОАНО ОК «Наша Школа») подала мэрия Новосибирска 28 октября. Сумма исковых требований составила более 4, 4 млн рублей, сообщается на сайте электронного правосудия. Решение о его принятии к рассмотрению пока не опубликовано, в связи с чем детали дела на момент написания материала не уточняются.

Отметим, это не первый иск мэрии в отношении организации. В карточке суда указано, что ранее муниципалитет подавал с арбитражный суд региона иск о взыскании с ОАНО ОК «Наша Школа» свыше 1,5 млн рублей неосновательного обогащения.

Из материалов дела следует, что между ОАНО ОК «Наша Школа» и мэрией Новосибирском в 2015 году было заключено концессионное соглашениям. По его условиям организация должна была за свой счет провести реконструкцию здания, предназначенного для осуществления деятельности образовательной организации, право собственности на которое принадлежит муниципалитету, и осуществлять в нем свою работу.

Речь идет, в частности, об организации круглогодичного учебно-воспитательного процесса и развития 100 детей дошкольного возраста от 3-х до 6-7 лет, 250 детей по программам общеобразовательной школы от 1 до 11 класса. Уточняется, что ОАНО ОК «Наша Школа» также ведет учебно-воспитательный процесс по программам дополнительного образования для 600 детей и подростков.

«Создание объекта соглашения осуществляется путем реконструкции существующего здания (детский сад) площадью 1726,8 кв. м, расположенного по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 119/1, строительства здания пристройки (соединенного с реконструируемым зданием (детский сад) теплым переходом) с благоустройством и озеленением территории», — уточняется в документах.

После ввода в эксплуатацию объекта соглашения мэрия приобретает на него право собственности, а организация — право владения и пользования. Уточняется, что сдать здание планировалось в течение трех лет с момента заключения соглашения. Образовательный комплекс был обязан уплачивать концессионную плату.

Невзирая на то, что реконструкция здания не проведена, ответчик вел в нем свою деятельность, в связи с чем арбитражный суд обязал ОАНО ОК «Наша Школа» выплатить более 1,2 млн рублей неосновательного обогащения за период с 11 августа 2017 года по 14 июня 2018 года, за период с 15 июня 2018 года по 15 июня 2019 года — свыше 1,5 млн рублей, а также более 1,59 млн рублей за период с 16 июня 2019 года по 16 июня 2020 года. Общая сумма составляет более 4,47 млн рублей.

По данным сайта организации, образовательный комплекс «Наша Школа» впервые был зарегистрирован в 1995 году как Негосударственное образовательное учреждение — комплекс «Сибирский лицей». Позже организация была переименована и реорганизована путем преобразования в ОАНО. Отметим, что в 2ГИС организация числится как частная школа и детский сад.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в аквапарке «Аквамир».