Кинотеатр Маяковского и ДК Клары Цеткин: новосибирские власти объявили о поиске инвесторов для 67 объектов

Мэрия Новосибирска опубликовала список объектов, которым требуются инвесторы для реконструкции и открытия новых учреждений. В перечень вошло 67 наименований.

Как следует из документации, опубликованной на сайте муниципалитета, один из самых крупных объектов в Новосибирске, требующих финансовой поддержки, — земельный участок площадью 65 тыс. кв. м возле жилкомплекса «Радуга Сибири». На этой территории предполагается обустроить частный парк. Кроме того, на участке в 60 тыс. кв. м по улице Выборной при содействии инвестора планируется построить центр технических видов спорта.

На участке по улице Спортивной, 1, где сейчас находится открытое футбольное поле, власти хотят построить гостиницу-интернат для одарённых юных футболистов. Предполагается, что там будут постоянно проживать 100 человек. Там же планируется обустроить 150-200 мест для временного пребывания гостей – спортсменов и судей.

В список также попали киноконцертный комплекс имени Маяковского – с помощью инвесторов его планируется реконструировать, детский лагерь имени Тюленина на Бердском шоссе, который тоже предполагается привести в нормативное состояние, а также дом культуры имени Клары Цеткин, где должен обосноваться драматический театр – памятник конструктивизма в своё время так и не смогли реконструировать.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется разработать проект реставрации новосибирского «Дома с часами».